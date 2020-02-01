Воронежцы стали чаще покупать автомобили в кредит
Впрочем, это, скорее, не региональная, а общефедеральная тенденция
НБКИ по итогам 2019 года зафиксировало наибольшее с 2013-го количество автомобилей, проданных в кредитФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В прошлом году воронежцы взяли 17 330 займов на покупку автомобилей. Это на 8,4% больше, чем годом ранее. Конечно, нашему региону пока далеко до Москве (75 тысяч автокредитов), Санкт-Петербурга (57,2 тысяч) или Татарстана (48 тысяч).
Вообще же Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам 2019 года зафиксировало наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в кредит. Речь идет о стране в целом. Так, в прошлом году банкиры выдали 947,3 тысячи автокредитов. Это на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2018-ом - 846,8 тысяч).
ИСТОЧНИК KP.RU