2020-02-01T17:05:04+03:00
Общество

Жительница Воронежа пожаловалась на выбивающую долги микрофинансовую компанию

Кредиторы требовали у ее матери вернуть деньги
Олег ИВАНОВ
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Жительница Воронежа поделилась в соцсетях проблемой - ее мать начали «терроризировать» сотрудники некой микрофинансовой компании. Они уверяли пожилую женщину, что якобы у ее дочери накопился долг - 6800 рублей - и если она его не оплатит, то дело передадут коллекторам. При этом сотрудники постоянно путались в «показаниях».

Пенсионерка отказалась сообщать какие-либо данные или что-либо платить, тогда на протяжении двух часов ей стали звонить со скрытого номера. Несмотря на позднее время «финансисты» звонили каждые 5-7 минут. Конечно же, у жительницы Воронежа возник вопрос: «Что делать в такой ситуации?»

Правда, женщина не пояснила, есть ли у нее действительно долг или нет. Если она не брала займ, то вполне возможно, что так действовали мошенники - тогда стоит обратиться в полицию. Если же долг все же был, то ситуация может складываться следующим образом.

Во-первых, если вас преследуют коллекторы коллекторах, вы должны узнать включены ли они в Государственный реестр (http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/). Их контролирует Федеральная служба судебных приставов.

С другой стороны возвратом задолженности может заниматься и первоначальный кредитор (банк или микрофинансовая организация).

В любом случае они должны следовать следующим правилам:

- звонить не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц;

- отправлять сообщения: не более 2 раз в сутки. 4 раз в неделю и 16 раз в месяц;

- встречаться лично: не более 1 раза в неделю.

При этом все общение с должниками должно проходить исключительно с 8.00 до 22.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни.

Также закон защищает права третьих лиц (членов семьи должника, родственников или, например, соседей). Если этот человек выражает несогласие на взаимодействие, то общаться с ним запрещено.

- При совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторских организаций гражданам (по возможности) необходимо зафиксировать правонарушения посредством аудиозаписи, фотографий или иным доступным способом. Затем следует сообщить об указанных действиях в Управление ФССП России по Воронежской области, указав дату и время их совершения и иные важные обстоятельства, - отмечают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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