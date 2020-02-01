Воронежские программисты создали сайт для мониторинга распространения нового коронавируса
Воронежские программисты создали сайт на русском языке для онлайн-мониторинга распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Как сообщил выпускник ВГУ Иван Минаков, данные на ресурсе обновляются каждые 15 минут.
- Цель сайта - обеспечить людей актуальной информацией по поводу распространения вируса, симптомов и средств профилактики. В случае, если вирус попадет в Россию, на сайте в реальном времени будет отображаться информация по областям и городам, - объясняет один из авторов.
Сайт носит некоммерческий характер. Пока он работает только пятый день, однако, по словам программистов, стремительно набирает посещаемость.
Структура сайта включает карту заражения, на которой можно увидеть, в каких странах мира и в каких регионах подтвердили пугающее заболевание. Также описаны основные симптомы и меры профилактики. Кроме того, авторы собирают наиболее важные новости по этой теме.
Напомним, 31 января новый коронавирус заподозрили еще у двух воронежцев – это супружеская пара, которая на постоянной основе живет в Китае. До этого страшный диагноз не подтвердился у двух воронежских пациентов, прибывших также из Китая с симптомами ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU