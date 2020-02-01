Воронежские программисты создали сайт для мониторинга распространения нового коронавируса

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:56:00+03:00

В нашем регионе пока официально страшное заболевание ни у кого не подтвердили

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Воронежские программисты создали сайт на русском языке для онлайн-мониторинга распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Как сообщил выпускник ВГУ Иван Минаков, данные на ресурсе обновляются каждые 15 минут.

- Цель сайта - обеспечить людей актуальной информацией по поводу распространения вируса, симптомов и средств профилактики. В случае, если вирус попадет в Россию, на сайте в реальном времени будет отображаться информация по областям и городам, - объясняет один из авторов.

Сайт носит некоммерческий характер. Пока он работает только пятый день, однако, по словам программистов, стремительно набирает посещаемость.

Структура сайта включает карту заражения, на которой можно увидеть, в каких странах мира и в каких регионах подтвердили пугающее заболевание. Также описаны основные симптомы и меры профилактики. Кроме того, авторы собирают наиболее важные новости по этой теме.

Напомним, 31 января новый коронавирус заподозрили еще у двух воронежцев – это супружеская пара, которая на постоянной основе живет в Китае. До этого страшный диагноз не подтвердился у двух воронежских пациентов, прибывших также из Китая с симптомами ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU