За сутки «банковские сотрудники» обманули воронежцев на 800 тысяч рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:58:20+03:00

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За одни сутки, 31 января, воронежцы потеряли более 800 тысяч рублей. Семь горожан пострадали от мошенников - и при этом каждый из них верил, что ему звонит настоящий сотрудник банка. Трудно сказать почему, но воронежцы, проживающие в разных районов, разного возраста и образования - все, как один, попадали в ловушку так называемых «менеджеров службы безопасности».

Помните, если вам позвонят и скажут, что кто-то пытается манипулировать вашим счетом, что уже осуществлен несанкционированный доступ и необходимо защитить банковскую карту - проявите предусмотрительность. Обычно так говорят сами же мошенники. А потом заставляют горожан провести ряд финансовых операций, в результате чего с их счетов действительно пропадают деньги.

- Сотрудники полиции напоминают, что о совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности, - предупреждают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU