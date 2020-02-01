Брошенный супруг из мести поджег два автомобиля и гараж в Воронеже

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:49:54+03:00

Молодой человек, как выяснилось позже, любил навредить тем, кто ему не нравился

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Трудно представить, в каком шоке был 29-летний воронежец, когда увидел полыхающим свой автомобиль «Фольксваген Пассат». К счастью, никто не пострадал. Но ущерб составил около 250 тысяч рублей. При этом сразу было понятно, что это не какое-нибудь замыкание электропроводки, машину кто-то специально поджег.

Оперативники выяснили, что поджог случился 10 ноября в 22.00 на улице Гаршина у многоквартирного дома. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось выйти на 25-летнего местного жителя.

В отделе полиции мужчина признал, что бросил в салон бутылку с бензином, затем поджег транспортное средство. Оказалось, что владелец автомобиля - брат его бывшей жены. Поджигатель решил, что именно этот родственник виновен в их ссоре, которая привела к разводу. После «мести» 25-летний воронежец сменил место жительства и сотовый телефон.

В дальнейшем выяснилось, что это не первое преступление молодого человека. Ночью 10 августа он аналогичным способом спалил автомобиль «Опель Астра». Он также принадлежал брату его бывшей жены. При этом огонь тогда перекинулся еще и на припаркованного рядом «Опель Инсигния».

Но и это еще не все «подвиги» пиромана: 31 августа он поджег гараж все того же родственника экс-супруги. А 20 июня воронежец порезал четыре шины автомобиля марки «Газель» - но так он, видимо, мстил за что-то уже другому человеку.

Возбуждены уголовные дела. 25-летний пироман сейчас находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU