2020-02-01T12:50:04+03:00
Происшествия

В выгоревшем доме в Воронежской области обнаружили тело пенсионерки

Также на пожаре пострадал 59-летний мужчина
Олег ИВАНОВ
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1 февраля в 6.31 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области обратились жители села Орлово в Новоусманском районе. Очевидцы рассказали, что на улице Кобзева загорелся жилой дом. На место ЧП выехали две пожарные машины.

Восемь спасателей боролись с огнем. Пожар захватил одну из комнат, размером 4 на 6 метров. Потушить здание удалось в 07.02.

К сожалению, не обошлось без жертв: в обгоревшем жилом доме спасатели обнаружили тело 88-летней пенсионерки. Медицинская помощь потребовалась и 59-летнему мужчине - он также пострадал на пожаре. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электроприбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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