За хамскую парковку воронежца на «Додже» оштрафовали на две тысячи рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:14:13+03:00

Вы можете сообщить о нарушении в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Непонятно, чем руководствовался 52-летний водитель «Додж Калибр», когда оставлял машину на проезжей части, да еще и таким образом, что создал проблемы и другим автомобилистам, и пешеходную лестницу перегородил. Хотя рядом были места для нормальной парковки.

Все произошло 27 января в 14.30 возле дома №13 по улице Владимира Невского. Фото автомобиля нарушителя воронежцы выложили в интернет.

Так припарковался автомобилистФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы остановили водителя на улице Волгоградской. В отношении него составили протокол об административных нарушениях - воронежца оштрафовали на 2000 рублей.

- Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений ПДД, то можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02. Обращение также можно направить на сайт ГИБДД, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU