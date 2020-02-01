В Воронеже остановили вырубку сосен в Малышевском лесу для расширения карьера

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Вырубку сосен в Малышевском лесу для расширения карьера по добыче песка остановили. Такое решение приняли правительство Воронежской области и недропользователь. Активисты ОНФ и жители микрорайона Малышево до этого обращались с заявлением, чтобы спасти 21 га леса, который вошел в состав «зеленого щита» Воронежа.

- Как мы и предлагали, недропользователь перенесет добычу на сопоставимую по площади территорию горельников (лесная территория с древостоем, погибшим от пожара), на которой практически ничего не растет. Соответствующая схема была представлена на совещании. По счастливому стечению обстоятельств, зона горельников находится как раз на границе песчаного карьера и располагает достаточными по количеству и качеству запасами полезного ископаемого, – отметила активист регионального отделения ОНФ Надежда Бокарева.

Документы для переноса добычи полезных ископаемых передали в региональный департамент природных ресурсов и экологии. Малышевский лес является одной из самых больших зеленых зон Воронежа. Общественники проследят, чтобы освободившийся участок также попал в границы лесопаркового зеленого пояса.

Карта мест, где должна была проходить вырубкаФото: с сайта ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU