На перекрестке в Воронеже столкнулись «Лада» и «Хонда»: помощь потребовалась двум людям

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:31:21+03:00

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31 января примерно в 15.50 у дома №48а по улице Волгоградская столкнулись «Лада Гранта» и «Хонда Фит». За рулем отечественного автомобиля был 68-летний воронежец: он ехал со стороны улицы Димитрова в направлении Циолковского. На нерегулируемом перекрестке мужчине нужно было повернуть налево в сторону улицы Баррикадной. Вероятно, водитель неправильно оценил ситуацию и не уступил дорогу иномарке, которой управлял 28-летний водитель.

- В результате ДТП пострадали пассажир «Лада Гранта» - 41-летняя женщина и пассажир второго автомобиля – 29-летняя женщина. Их доставили в медицинское учреждение, а после оказания помощи отпустили домой, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку. В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах - 6, в районах области – 22. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU