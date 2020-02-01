Под Воронежем изготовят больше половины деталей для будущего космического «грузовика»

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:06:36+03:00

Планируется, что корабль сможет доставлять на околоземную орбиту две тонны груза и возвращать - одну тонну

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Больше половины комплектующих (60%) для будущего грузового космического корабля многоразового использования «Арго» изготовят под Воронежем. Речь идет о предприятие местного композитного кластера «Аэрокосмические композитные технологии» («АКТ»).

- Ожидается, что благодаря широкому применению композитов масса космического челнока окажется примерно вдвое меньше, чем в случае использования металлических компонентов. Также в два раза по сравнению с применяемыми сейчас одноразовыми космическими аппаратами снизится стоимость выведения килограмма полезного груза на орбиту Земли, - заявляют в компании.

Учредителями кластера стали ООО «ИК Масловский» (торговая марка Ламплекс Композит), подмосковная компания «Многоразовые транспортные космические системы» и немецкая Aerospace Composites GmbH. Говорилось, что в реализацию проекта в течение ближайших трех лет вложат около 5 млрд рублей.

Предприятие планируют ввести в строй в 2023 году. В последующие 10 лет оно изготовит 11 корпусов для «Арго». Это многоразовый транспортный космический корабль, предназначенный для доставки груза к космической станции и его возврата на Землю.

Конструкция космического грузовика будет рассчитана на использование не менее чем 20 раз. «Арго» сможет доставлять на околоземную орбиту две тонны груза и возвращать с нее обратно одну тонну.

- Основной специализацией «АКТ» станет производство композитных конструкций, корпусов и деталей для космических кораблей многоразового использования, рамных конструкций, сопел-насадок ракетных двигателей и иных изделий на основе углеволокна, - подчеркнули в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU