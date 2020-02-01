В Воронеже родители «ночевали» у новой школы, чтобы подать заявления в первый класс

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:32:43+03:00

Родители готовы стоять и по ночам, лишь бы устроить в хорошую школу своих детей Фото: СОЦСЕТИ

На этот раз родители стремятся устроить своих сыновей и дочерей в школу №106

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- Четвертый раз за ночь наблюдаю, как люди собираются и через некоторое время расходятся, потом опять собираются, расходятся и собираются за у новой школы, кто знает что за движение? - таким вопросом задались воронежцы в социальных сетях.

Ответ оказался прост, можно даже сказать, что у воронежцев появилась новая зимняя традиция. Дело в том, что с 1 февраля начинается прием документов в будущие первые классы. Вот обеспокоенные родители и занимают очередь, чтобы точно добиться места для своего сына или своей дочки.

В 2018-ом воронежцы, например, две ночи простояли у школы №102, чтобы записать детей в первый класс. А «таинственные списки» чуть было не довели людей до драки.

И вот история повторяется: на этот раз родители стремятся попасть в новую школу №106, что находится в жилом массиве «Олимпийский». До этого сообщали, что учиться в ней будут около тысячи детей. Одних лишь первоклашек ожидали около 270 - это девять классов. Но во время строительства озвучивались лишь примерные цифры.

Сейчас , утром 1 февраля, на сайте школы №106 можно найти следующие данные: количество мест для набора в первый класс - 134, а количество поданных заявлений в тот же первый класс - 70.

Принтскрин с официального сайта школыФото: из открытых источников

Видимо, некоторые родители сочли, что мест может не хватить. Поэтому десятки мам и пап выстроились у учебного учреждения.

Напомним, что мы на днях публиковали инструкцию для родителей: как записать ребенка в 1 класс в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU