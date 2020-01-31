В 136 воронежских домов возвращаются горячая вода и отопление

31 Янв. 2020 2020-01-31T22:21:03+03:00

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Специалисты филиала "Квадры" завершили ремонт запорной арматуры в котельной на Ленинском проспекте, 162. Напомним, из-за проблемы с этим элементом остались без отопления и горячей воды 136 многоквартирных домов на Переверткина, Остужева, Минской и других соседних улицах.

- Котельная работает в штатном режиме. Непосредственно подключение жилых домов осуществляют управляющие компании, - прокомментировали в "Квадре".

В УК Железнодорожного района сообщают, что со всеми вопросами по поводу качества услуг можно обращаться по телефонам круглосуточного контакт-центра ЖКХ: 200-8-300.

ИСТОЧНИК KP.RU