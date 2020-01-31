Звезда сериала "Саша+Маша" призналась, что обожает одеваться в воронежском магазине
31 января в Воронеже с гастрольным спектаклем "Клинический случай" побывала Елена Бирюкова. Актриса, которую зрители полюбили после роли в сериале "Саша+Маша", оказалась компанейской хохотушкой и очень демократичной. Звезда призналась, что обожает приезжать в Воронеж.
- Люблю ходить по воронежским ресторанам и магазинам! Один классный дизайнерский магазинчик у вас мне подсказала Олеся Железняк. Сегодня я не успела туда, а так у меня из этого магазина есть красная шуба-чебурашка, платье, юбка. И я с удовольствием это ношу. Что мне нравится - там штучные вещи, по одной-две, не массовое, - рассказала "Комсомолке" Елена.
Актриса поделилась, что с удовольствием снялась бы в продолжении "Саша+Маша", рассказала, как дружит с первой женой своего мужа - подробнее читайте в ближайшее время на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU