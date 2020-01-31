2020-01-31T21:09:14+03:00
Звезды

Звезда сериала "Саша+Маша" призналась, что обожает одеваться в воронежском магазине

На гастролях в нашем городе Елена Бирюкова рассказала о новостях в своей творческой жизни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Елена Бирюкова в Воронеже.Елена Бирюкова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 января в Воронеже с гастрольным спектаклем "Клинический случай" побывала Елена Бирюкова. Актриса, которую зрители полюбили после роли в сериале "Саша+Маша", оказалась компанейской хохотушкой и очень демократичной. Звезда призналась, что обожает приезжать в Воронеж.

- Люблю ходить по воронежским ресторанам и магазинам! Один классный дизайнерский магазинчик у вас мне подсказала Олеся Железняк. Сегодня я не успела туда, а так у меня из этого магазина есть красная шуба-чебурашка, платье, юбка. И я с удовольствием это ношу. Что мне нравится - там штучные вещи, по одной-две, не массовое, - рассказала "Комсомолке" Елена.

Актриса поделилась, что с удовольствием снялась бы в продолжении "Саша+Маша", рассказала, как дружит с первой женой своего мужа - подробнее читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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