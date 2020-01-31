Воронежский «Буран» прервал серию из шести поражений победой над «Южным Уралом» из Орска

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:01:42+03:00

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Матч должен был проходить в Воронеже еще в прошлом году, однако из-за аварии нельзя было подготовить нормальный лед. Впрочем, перенос игры в Орск успеха «Южному Уралу» не принес.

Хотя начиналось все для уральцев хорошо. На 11 минуте Максим Шипин реализовал большинство – 1:0 в пользу Орска. Однако Илья Кляузов на исходе 14 минуты был первым на добивании, а на 18-й он оформил дубль – 2:1 в пользу «Бурана».

Во втором периоде на 33 минуте Булат Байкеев из-за ворот отдал пас Александру Шипилову, а у него бросок вышел, что надо – 3:1. Уральцы активизировались, часто обстреливали ворота «Бурана», но наш вратарь Даниил Исаев был хорош. Счет так и не изменился до конца игры.

«Буран» прервал серию из шести поражений подряд, набрал 45 очков, но остался на 11 месте в Конференции 1.

5 февраля «ураганные» сыграют с «Горняком» (Учалы). Башкирская команда занимает девятое место в Конференции 2 с 57 очками. «Горняки» претендуют на попадание в плей-офф, и шансы воронежцев хотя бы на ничью кажутся, мягко говоря, не очень большими. Матч начнется в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU