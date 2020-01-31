«Мертвые души» по-воронежски: в собрании жильцов участвовали те, кого давно нет в живых

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:54:06+03:00

По его итогам старший по дому получил весьма широкие возможности

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В доме 126 по улице Ленинградской прошло крайне любопытное собрание собственников жилья. Если верить документам, в нем поучаствовали те, кто давно умер. В ситуации разбирается областная прокуратура.

Силовики изучили протокол собрания жильцов. Те чуть ли не единогласно разрешили одному из собственников выдавать документы на использование общего имущества, проведение ремонта. Также этот человек получил возможность единолично выбирать управляющую компанию.

- Некоторые подписи к протоколу подделаны. Они проставлены за умерших лиц, - комментируют в прокуратуре.- По материалам проверки отдел полиции № 3 возбудил уголовное дело о подделке официального документа.

Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU