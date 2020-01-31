Воронежских водителей внедорожников ждет «Бравый день»
На 8 февраля в Воронеже намечен "Бравый день" - такое имя получили соревнования по джип-ориентированию, организованные клубами "Вне дорог" и 4х4VRN. Участники будут искать нужные точки GPS на пересеченной местности.
Желающие могут поучаствовать в двух категориях. Первая - "стандарт" - рассчитана для любых полноприводных автомобилей либо без доработок, либо с минимальными доработками (например, грязевой резиной). Вторая - "туризм" - подойдет более опытным пилотам, боевые кони которых оснащены лебедками и другим внедорожным тюнингом.
- Победителей и призеров ждут приятные подарки, - отмечают организаторы. Подробности можно узнать в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU