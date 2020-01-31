2020-01-31T17:57:10+03:00
Общество

Михаил Мишустин назначил замминистра уроженку воронежского села

Людмила Бокова родилась в селе Александровка Терновского района
Виктор ПАВЛОВ
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Людмила Бокова. Фото Николай Галкин/ТАСС.Людмила Бокова. Фото Николай Галкин/ТАСС.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначить заместителем министра цифрового развития Людмилу Бокову. Распоряжение появилось на сайте правительства.

Людмила Бокова родилась 17 мая 1978 года в селе Александровка Терновского района. В 2000 году окончила Борисоглебский государственный педагогический институт (ныне - филиал ВГУ) по специальности "учитель русского языка, литературы и истории". После вышла замуж за военного и уехала в Саратовскую область, работала учителем истории.

По данным открытых источников, политическая карьера Людмилы Боковой пошла на взлет с 2011 года, когда она приняла участие в праймериз ОНФ и победила в них. Далее было обучение в московских вузах и все новые должности и звания. Бокова была депутатом Госдумы от Саратовской области, членом Совета Федерации. По итогам 2019 года вошла в топ-10 сенаторов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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