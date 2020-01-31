В Воронеже грабитель зашел в офис и вырвал кошелек у работавшей там женщины

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:52:15+03:00

Жертву он наметил себе еще в маршрутке

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28 января в полицию обратилась 56-летняя жительница Коминтерновского района. Женщина сказала, что ее ограбили среди бела дня. Она вошла в офис, где работает. Вдруг туда ворвался мужчина, выхватил у нее кошелек, в котором были шесть тысяч рублей и банковские карты, и убежал.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи на видеокамерах, опросили очевидцев и выяснили, куда убежал грабитель. К тому же мужчина оставил на месте преступления свою бейсболку. Вскоре грабителя задержали в его квартире. Им оказался 51-летний матерый рецидивист, неоднократно судимый за грабежи и кражи.

В отделе полиции грабитель признался, что ехал с женщиной в одной маршрутке, там и решил отобрать у нее кошелек. Вышел вместе с ней и шел вслед до офиса.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Рецидивиста отправили в следственный изолятор, решают вопрос об его аресте, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU