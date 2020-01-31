2020-01-31T17:37:11+03:00
Происшествия

Пропавшего без вести воронежца нашли убитым

По подозрению в преступлении задержали его 28-летнего знакомого
Виктор ПАВЛОВ
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Силовики нашли тело в том самом месте, где указал подозреваемый. Фото: СУ СКР по Воронежской области.Силовики нашли тело в том самом месте, где указал подозреваемый. Фото: СУ СКР по Воронежской области.
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С конца сентября прошлого года в Воронежской области искали 28-летнего мужчину. Он ушел из дома и перестал выходить на связь. При этом никто из родственников не слышал, чтобы он хотел куда-то уехать, да и опасных диагнозов у молодого человека не было. Как сообщают в региональном следственном управлении СК РФ, было возбуждено дело об убийстве.

Удалось найти человека, который видел пропавшего в числе последних. Он рассказал, что знакомый из села в Нижнедевицком районе попросил того починить трактор. Когда что-то пошло не так, хозяин транспорта набросился на мастера с кулаками. Бил руками и ногами по голове и груди. Мужчина потерял сознание. Потом его перенесли в частный дом. Свидетель, испугавшись за свою жизнь, уехал из села.

28-летнего подозреваемого задержали. Вину он признавать не стал. Рассказал, что нашел в доме тело без признаков жизни, завернул в одеяло, перенес в безлюдное место и закопал.

- Тело обнаружено в указанном месте. Назначена генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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