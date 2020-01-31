Воронежцы жалуются на резкое подорожание медицинских масок

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:20:34+03:00

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Стоимость медицинских масок в некоторых воронежских аптеках выросла в три раза. Об этом в редакцию «КП» сообщили читатели. По словам одной из горожанок, в аптеке на улице Депутатской цена за медмаску составляет 15 рублей. Двумя днями ранее, после сообщений о госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус, наш корреспондент прошлась по аптекам и выяснила: спрос на товар вырос, а цена осталась прежней - в районе пяти рублей.

- Неужели это никак нельзя урегулировать? Когда в Челябинске упал метеорит, и его осколками во многих домах поразбивало окна, фирмы тоже начали устанавливать стеклопакеты втридорога. Но им запретили. А у нас на страхе и горе людей наживаются! - с негодованием поделилась читательница.

Как рассказали «Комсомолке» в областном департаменте здравоохранения, цены на маски государством не регулируются, контролируется только стоимость жизненно важных лекарств. Ранее ФАС Росиии также сообщала, что цена масок формируются посредством рыночных механизмов. Так что в данной ситуации воронежцам остается полагаться лишь на совесть владельцев аптечных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU