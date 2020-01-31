Воронежский мэр принял участие в заседании с Путиным
Вадим Кстенин вошел в Совет по развитию местного самоуправления
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30 января в Красногорске Московской области президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. На нем глава государства уделил большое внимание роли местного самоуправления, которое фактически реализует поставленные в нацпроектах задачи. По мнению президента, органам местного самоуправления необходимо предоставить больше полномочий. Это должно повысить эффективность их работы.
ИСТОЧНИК KP.RU