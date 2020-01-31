Стало известно, в каких районах Воронежской области в 2019 году никого не убили

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:23:29+03:00

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В прокуратуре области привели статистические данные по убийствам в 2019 году. Оказалось, что количество случаев, когда людей лишали жизни, возросло до 134 (в 2018-м было 125). В надзорном ведомстве при этом разделяют непосредственно убийства – их было 86 (годом ранее – 84) и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – соответственно 48 (41).

В Воронеже число умышленных убийств возросло с 28 в 2018 году до 34 в 2019-м. Особенно плохи дела в Коминтерновском и Левобережном районах. В то же время снизилась раскрываемость – с 92,3% до 91,3%.

Что касается случаев тяжких побоев, повлекших смерть, то здесь картина совсем разная в Воронеже и в области. Если в столице число таких смертей снизилось с 19 в 2018 году до 5 в 2019-м, то в районах области, напротив, подскочило с 22 до 43. Все 48 подобных преступлений раскрыты.

Есть районы, где убийств в 2019 году вовсе не было. Их четыре - Верхнехавский, Каменский, Ольховатский и Павловский.

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ИСТОЧНИК KP.RU