2020-01-31T15:52:04+03:00
Общество

Под Воронежем избрали нового главу Нижнедевицкого района

Владимир Просветов фактически уже четыре месяца занимал эту должность, но с приставкой и.о.
Юрий КОЗЛОВ
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Владимир Просветов.Владимир Просветов.Фото: с сайта администрации Нижнедевицкого района.
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В пятницу, 31 января, депутаты нижнедевицкого райсовета избрали нового главу местной администрации. Им стал Владимир Просветов. За него проголосовали 24 слуги народа. Выборы были не на безальтернативной основе. Конкуренцию Просветову призваны были составить глава администрации села Першино Нина Смолина и директор сельхозпредприятия «Хвощеватовское» Алексей Баркалов. Но, скажем так, у них не получилось. Совсем.

Назначение было ожидаемым. Особенно после того, как Просветов на встрече с губернатором Александром Гусевым получил добро от главы области на участие в выборах. Владимир Николаевич фактически сменил прежнего руководителя района Валентина Копылова, покинувшего должность из-за солидного возраста, еще в сентябре 2019 года. До этого Просветов работал заместителем главы по производственным вопросам.

Новый руководитель Нижнедевицкого района Владимир Просветов, которому уже совсем скоро – 3 февраля – исполнится 54 года, - местный житель родом из села Кучугуры. После службы в армии окончил Воронежский лесотехнический институт. Некоторое время работал в лесничестве Семилукского района, потом возглавлял село Вязноватка, откуда и перешел на должность заместителя главы Нижнедевицкого района по производственным вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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