За год в Воронежской области задержали 15 лидеров преступных группировок

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:44:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году правоохранители раскрыли больше сотни преступлений, совершенных организованными группами. Такие данные приводит областная прокуратура. Это примерно соответствует уровню 2018 года.

62 преступления связаны с оборотом наркотиков, 27 - с экономическими злоупотреблениями. Не зарегистрировано ни одного случая применения статьи "Бандитизм" (в 2018-м таких было два). Задержали 132 участника преступных групп, в том числе 15 организаторов.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Евгений Соломахин ранее рассказал:

- Организованные группы получают очень большие сроки - до 20 лет. Отсидев такое время, эти люди выходят на свободу. Серьезные преступления совершались в лихие 90-е, в 2000-м. Все больше этого контингента сейчас освобождается. Мы это чувствуем, а потому с пристальным вниманием относимся к такой категории лиц с момента их выхода на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU