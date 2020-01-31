2020-01-31T15:42:52+03:00
Политика

На полигоне под Воронежем пройдет танковый биатлон

Отборочный этап проведут на «Погоново»
Юлия ДИДЕНКО
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Под Воронежем на полигоне «Погоново» стартовали соревнования по «Танковому биатлону». Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округав пятницу, 31 января.

Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поражают несколько видов мишеней с места и в движении, форсируют брод, четко проходят колейный мост, показывают филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолевают два крутых кургана, эскарпа.

Как рассказали в ЗВО, участников первого этапа оценивает судья из соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО, которые и определят лучшие экипажи. Первый отборочный этап завершится в конце января в них задействовано около 200 единиц вооружения военной и специальной техники. А международный этап пройдет 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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