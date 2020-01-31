Под Воронежем мужчина не захотел возвращать автомобиль брату и сжег его

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:55:08+03:00

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В Новой Усмани мужчина сжег автомобиль брата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 31 января.

По версии следствия, 49-летний житель Каширского района взял у своего 40-летнего брата автомобиль ВАЗ-21099 на время. Затем владелец попросил вернуть ему машину. Но мужчине это не понравилось. Тогда он решил уничтожить ВАЗ, чтобы транспорт не достался никому.

В состоянии алкогольного опьянения около полуночи мужчина вышел из подъезда дома на улице Ясной села Александровка. С собой он взял бутылку с дизельным топливом, тряпку и спички. Облитую топливом тряпку он положил под правое переднее колесо, а затем поджег ее. Когда автомобиль вспыхнул, мужчина сбежал.

Машина полностью сгорела. Ущерб оценили в 40090 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» завершено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU