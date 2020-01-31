Воронежский блогер отделался условным сроком за призывы к насилию над полицией

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:25:16+03:00

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Левобережный суд Воронежа вынес приговор 46-летнему блогеру, которого обвиняли в публичных призывах к экстремизму по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Мужчина получил полтора года условно с испытательным сроком в два года. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на два года. То есть горожанину фактически запретили вести его блог. Об этом сообщили в суде в пятницу, 31 января.

Так, суд установил, что в феврале-августе 2019 года блогер записал и опубликовал на YouTube, а также в «Одноклассниках» четыре видеоролика, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Мужчину задержали сотрудники УФСБ и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU