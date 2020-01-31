Детский писатель Андрей Усачев проведет творческую встречу с воронежцами

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:18:21+03:00

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7 февраля в Воронеж приедет Андрей Усачёв. Он известен серией книг про умную собачку Соню. Автор издал три сотни книг (они переведены на английский, французский, немецкий, голландский, китайский, корейский, иврит, вьетнамский, тайский, молдавский, польский, сербскохорватский и украинский языки), по его учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» учатся школьники 1-4 классов, книги «Декларация Прав Человека» и «Мои географические открытия» рекомендованы для изучения в школах Министерством образования России. Его стихи и рассказы для детей печатались в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер».

Усачев писал сценарии и песни для передачи «Кварьете Весёлая квампания», для многосерийного художественного фильма «Дракоша и компания», нескольких лет вёл детские радиопередачи «Весёлая радиокомпания» и «Летающий диван». По его сценариям снят десяток мультфильмов. Вместе с певицей Ириной Богушевской Андрей Усачев записал диск с детскими песнями.

Известный детский писатель проведет творческую встречу с воронежцами в культурно-досуговом центре "Северный" (Московский пр.,131). Вход на нее свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU