2020-01-31T14:18:16+03:00
Происшествия

Полицейские перекрыли часть воронежской трассы, чтобы вытащить большегруз

Его водитель не справился с управлением и съехал в кювет
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Большегруз "Вольво" сошел с трассы "Курск-Саратов" недалеко от Борисоглебска. Помощь водителю оказали сотрудники ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

Лейтенант полиции Артем Муратов и старший лейтенант полиции Анатолий Столяров заметили в кювете машину с полуприцепом. 40-летний водитель рассказал, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий.

Полицейские связались с дорожными службами. На помощь выделили трактор и погрузчик. На время работ инспекторы перекрыли часть полосы движения. После того, как грузовик вернулся на дорогу, дальнобойщик позвонил в дежурную часть и выразил слова благодарности полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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