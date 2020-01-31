2020-01-31T13:51:59+03:00
Происшествия

Воронежского фермера будут судить за исчезновение гранта в 500 тысяч рублей

Он предоставил в аграрный департамент фиктивный договор
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Мошенничество в крупном размере" - по этой статье возбудили дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства из Ленинского района. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, в апреле далекого 2016 года мужчина обратился в департамент аграрной политики Воронежской области с заявкой на получение гранта. Таковые давали начинающим фермерам на создание хозяйств.

- Среди прочих документов предприниматель предоставил фиктивный договор, в котором отмечалось, что у него есть рынок сбыта мясной продукции, - комментируют в прокуратуре.

Департамент после изучения документов выделил 500 тысяч рублей. Куда фермер направил эти деньги - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский блогер отделался условным сроком за призывы к насилию над полицией
Детский писатель Андрей Усачев проведет творческую встречу с воронежцами
Полицейские перекрыли часть воронежской трассы, чтобы вытащить большегруз
Воронежского фермера будут судить за исчезновение гранта в 500 тысяч рублей
В Воронежской области 72 пары выбрали для свадьбы редкую дату
Под Воронежем отправили в колонию особого режима вора, пойманного главой села
В Воронежской области пьяная драка между соседями закончилась уголовным делом
Воронежские хоккеисты разгромили трех соперников, но стали лишь пятыми в отборе на Спартакиаду
В Воронеже пенсионерка лишилась миллиона после разговора по телефону
В действиях воронежского водителя, который за год попал в 25 ДТП, не нашли мошенничества
Воронежская лыжница взяла золото и три серебра на первенстве ЦФО