Воронежского фермера будут судить за исчезновение гранта в 500 тысяч рублей
"Мошенничество в крупном размере" - по этой статье возбудили дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства из Ленинского района. Подробности рассказали в областной прокуратуре.
По версии следствия, в апреле далекого 2016 года мужчина обратился в департамент аграрной политики Воронежской области с заявкой на получение гранта. Таковые давали начинающим фермерам на создание хозяйств.
- Среди прочих документов предприниматель предоставил фиктивный договор, в котором отмечалось, что у него есть рынок сбыта мясной продукции, - комментируют в прокуратуре.
Департамент после изучения документов выделил 500 тысяч рублей. Куда фермер направил эти деньги - большой вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU