Воронежского фермера будут судить за исчезновение гранта в 500 тысяч рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:51:59+03:00

Он предоставил в аграрный департамент фиктивный договор

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"Мошенничество в крупном размере" - по этой статье возбудили дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства из Ленинского района. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, в апреле далекого 2016 года мужчина обратился в департамент аграрной политики Воронежской области с заявкой на получение гранта. Таковые давали начинающим фермерам на создание хозяйств.

- Среди прочих документов предприниматель предоставил фиктивный договор, в котором отмечалось, что у него есть рынок сбыта мясной продукции, - комментируют в прокуратуре.

Департамент после изучения документов выделил 500 тысяч рублей. Куда фермер направил эти деньги - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU