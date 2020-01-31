2020-01-31T13:41:36+03:00
Общество

В Воронежской области 72 пары выбрали для свадьбы редкую дату

Молодоженов не пугает тот факт, что годовщину они будут отмечать раз в четыре года
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области 72 пары выбрали для свадьбы редкую дату - 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗАГСа. Молодоженов не смутило то, что отмечать годовщину они смогут только раз в четыре года.

Так, в этот день планируют зарегистрировать свои отношения 52 пары из Воронежа и 20 заключат брак в разных районах области. Интересно. что только 16 пар выбрали торжественную церемонию. Остальные же решили просто расписаться.

В ЗАГСе отмечают, что в зимние месяцы такое количество свадеб - редкость. Пик торжеств обычно приходится на лето и раннюю осень.

Кстати, 29 февраля для свадьбы раньше тоже выбирали не так охотно. Например, в високосный 2008 год 29 февраля поженились 52 пары, а в 2012 году в этот день было зарегистрировано всего девять браков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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