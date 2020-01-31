2020-01-31T13:10:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области пьяная драка между соседями закончилась уголовным делом

Трагедия случилась в селе Перевальное Подгоренского района
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
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В суд передали уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Подгоренского района Воронежской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в пятницу, 31 января.

Все случилось в селе Перевальное. 5 ноября 2019 года в доме на улице Садовой пьяными соседями произошла ссора. В самый разгар конфликта 65-летний мужчина удалил младшего товарища по лицу. В ответ местный житель несколько раз ударил пенсионера по голове руками. Не желая продолжать скандал, пожилой сельчанин ушел к себе домой, где от полученных травм умер через несколько дней.

На предварительном следствии 40-летний мужчина, которого ранее судили за кражи, грабежи и разбои, признал вину. Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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