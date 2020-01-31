Воронежские хоккеисты разгромили трех соперников, но стали лишь пятыми в отборе на Спартакиаду

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:42:02+03:00

Два поражения от москвичей и ярославцев позволили воронежцам бороться только за пятое место. Фото: cspsk-vrn.ru

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На отборочном этапе Х зимней Спартакиады учащихся 2020 года по хоккею команда Воронежской области выступила совсем неплохо, но заняла всего лишь пятое место. Соревнования проходили в академии Бориса Михайлова в Новомосковске. В них участвовали сборные десяти регионов России.

Калужскую область наши юные хоккеисты разделали под орех - 11:2. Потом целый мешок набросали брянским сверстникам – 8:3. Два других соперника были объективно сильнее. Хоккеистам Московской области воронежские ребята уступили в упорной борьбе – 1:3. И лишь ярославцам (в этом регионе работает мощнейшая академия) проиграли без шансов – 0:5.

Зато в матче с Тверской областью за пятое место воронежцы вновь оказались намного сильнее – 8:1 в нашу пользу.

- Команда Ярославской области – пожалуй, самым сильный соперник на турнире, который из десяти спартакиад в девяти случаях выходил в финал. Их состав наполовину состоит из спортсменов сборной России, поэтому результат закономерен, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по хоккею Сергей Александров. - Мы попали в «группу смерти», так как в ней играли три основные команды, претендующие на призы. От матча за пятое место ожидание было одно – победа. И хотя первый период остался за тверичами, забросившими в нем единственную шайбу, во втором и третьем наши ребята полностью переиграли соперника. Счет 8:1 закономерен.

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ИСТОЧНИК KP.RU