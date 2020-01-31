В Воронеже пенсионерка лишилась миллиона после разговора по телефону

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:35:16+03:00

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В Воронеже 65-летняя женщина лишилась миллиона рублей после разговора по телефону с лжесотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 31 января.

Так, пенсионерка рассказала, что на телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности финансовой организации. Мужчина заявил, что деньги женщина подверглись несанкционированному вмешательству и предложил защитить сбережения путем перевода на безопасный резервный счет, якобы созданный банковской организацией.

Мошенник рекомендовал пожилой женщине немедленно снять деньги и сделать перевод. Он продиктовал реквизиты, а после того, как горожанка выполнила все действия, перестал выходить на связь. В отделении банка женщине порекомендовали обратиться в полицию. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 12 сообщений о мошенничествах. Девять из них совершены дистанционным способом через интернет и телефн. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU