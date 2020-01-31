2020-01-31T12:33:56+03:00
Происшествия

В действиях воронежского водителя, который за год попал в 25 ДТП, не нашли мошенничества

Посчитали, что «белый мститель» не ставит целью заработок
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Полицейские не нашли признаков мошенничества в действиях водителя белой "пятерки", которая раз за разом попадает в ДТП на воронежском перекрестке. Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, по факту каждого из 25 ДТП, произошедших с автомобилистом в 2019 году, проводилась проверка. Однако умысла, направленного на хищение денег, обнаружено не было.

Многие поддерживают водителя, считая, что только путем многочисленных ДТП можно навести порядок на проблемном кольце - там все привыкли нарушать. Другие отмечают, что веселье кончится вместе с первым пострадавшим. К тому же приводят пункт ПДД 10.1: "При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства".

Напомним, что в ГИБДД пообещали уделять особое внимание перекрестку, на котором происходят многочисленные ДТП с "белым мстителем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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