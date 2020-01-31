Воронежская лыжница взяла золото и три серебра на первенстве ЦФО

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:07:35+03:00

Одно второе место она заняла в эстафете вместе с еще тремя нашими спортсменками [фото]

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Воронежская лыжница Юлия Астахова привезла четыре медали с первенства Центрального федерального округа, проходившего в ярославском спорткомплексе «Подолино».

В гонке на 5 километров классическим стилем Юлия опередила всех с результатом 14 минут 17,9 секунды. Второе и третье место заняли спортсменки из Московской области Алиса Лопухова и Арина Будильникова. Обидное четвертое место заняла еще одна воронежская юная лыжница Полина Козленко.

В гонке на ту же дистанцию свободным стилем Юлия Астахова стала второй. Ева Гладких из Московской области оказалась быстрее на 16,7 секунды. И уж совсем досадно, что Юлия уступила первое место брянской спортсменке Алине Гурьяновой в спринте. Победителя определил фотофиниш. Алина оказалась быстрее всего на 0,06 секунды.

В эстафете 4 x 3 километра свободным стилем команда Воронежской области, в составе которой выступали, кроме Астаховой и Козленко, Полина Плохих и Кристина Гуляева, завоевала «серебро». Наших девушек на 30 очков опередила команда Московской области.

- В общекомандном зачете мы заняли четвертое место – второй год подряд, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по лыжным гонкам Сергей Севрюков. - Все время шли третьими, но юношам не хватило сил. В целом ребята превзошли свои возможности на этих соревнованиях. Юлия проиграла в спринте «полботинка» на фотофинише, совсем немного не хватило до золота.

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ИСТОЧНИК KP.RU