2020-01-31T12:05:09+03:00
Происшествия

В Воронеже грабители попытались вынести из супермаркета элитный виски и чековый принтер

Преступников остановили сотрудники Росгвардии
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже росгвардейцы задержали малолетних грабителей, которые пытались вынести из супермаркета элитный виски и чековый принтер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 31 января.

Так, 19-летний парень вместе со своими 18-летними друзьями пришел в супермаркет в Ленинском районе. Компания схватила с полки дорогой алкоголь и направились к выходу. На кассе одного из них попыталась задержать сотрудница магазина. Но грабитель ударил ее кулаком по лицу, схватил чековый принтер, сломал турникет и собирался сбежать.

Но сотрудники вневедомстенной охраны прибыли раньше. Они задержали парней. Оказалось, что старший товарищ уже был судим за аналогичные преступления. Всех участников преступления передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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