2020-01-31T11:27:17+03:00
Общество

В Воронеже водителя автобуса оштрафовали за выезд на «встречку» после видео в соцсети

За нарушение мужчина заплатит пять тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже после видео, которое было опубликовано местными жителями в соцсети «ВКонтакте», оштрафовали водителя 27 маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 31 января.

Так, 27 января в 8.40 утра у дома № 7 по улице Жукова 42-летний горожанин за рулем автобуса «Вольво» выехал на полосу встречного движения. Запись нарушения увидели сотрудники полиции. Правоохранители нашли маршрутчика и по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выписали ему штраф пять тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что о нарушениях ПДД можно сообщить в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону: 269-61-02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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