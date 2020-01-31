2020-01-31T11:18:49+03:00
Общество

Лесник нашел останки трех красноармейцев, защищавших Воронеж

Мужчина много лет добивался их перезахоронения
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового объединения «Дон».Фото: из группы поискового объединения «Дон».
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Бывший сотрудник Правобережного лесничества Пётр Назарьев двадцать лет назад нашел в лесу недалеко от областной больницы человеческие кости и ржавую советскую каску. Он решил обозначить захоронение, сделал оградку и установил крест. Долгое время мужчина пытался добиться эксгумации, отправляя обращения в администрацию. Но лишь в год 75-летия Победы на могилу обратили внимание.

Сотрудники поискового объединения «Дон» выехали на место и провели раскопки. Оказалось, что на этом месте захоронены останки не одного бойца, а трех солдат РККА, которые защищали Воронеж. Они будут торжественно перезахоронены в Воронеже накануне 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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