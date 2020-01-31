В воронежском селе служебные собаки нашли у местного жителя около трех килограммов марихуаны

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе в селе Посевкино Грибановского района сотрудники полиции задержали 55-летнего местного жителя. Во время обыска у мужчины в доме нашли около трех килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 31 января.

Так, правоохранители получили сведения о том, что сельчанин хранит дома марихуану. Тогда они решили проверить эту информацию. Мужчине предложили самому отдать запрещенные вещества, но он заявил, что у него ничего нет. Тогда две служебные собаки «Люси» и «Альма» быстро раскрыли все тайники.

В подсобном помещении на диване и в надворной постройке нашли кусты высушенных растений, а в спальне на полу и в шкафу три банки из-под кофе с измельченным веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство рода конопляных, массой 2 752,82 грамма и марихуана, весом 113,63 грамма.

Мужчина утверждал, что сорвал дикорастущее растение летом, высушил его и намеревался использовать наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Теперь сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU