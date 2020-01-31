В Воронежской области на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:12:22+03:00

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В Россоши на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину. Авария случилась накануне, 30 января, в 17.30 на улице 9 Января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, 37-летний водитель автомобиля «Богдан 2110» не уступил дорогу 61-летней женщине и сбил ее. В результате ДТП горожанку с травмами доставили в больницу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 130 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - шесть, в районах области – 32. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU