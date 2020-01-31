2020-01-31T10:12:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

ДТП случилось в Россоши
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Россоши на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину. Авария случилась накануне, 30 января, в 17.30 на улице 9 Января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, 37-летний водитель автомобиля «Богдан 2110» не уступил дорогу 61-летней женщине и сбил ее. В результате ДТП горожанку с травмами доставили в больницу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 130 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - шесть, в районах области – 32. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский блогер отделался условным сроком за призывы к насилию над полицией
Детский писатель Андрей Усачев проведет творческую встречу с воронежцами
Полицейские перекрыли часть воронежской трассы, чтобы вытащить большегруз
Воронежского фермера будут судить за исчезновение гранта в 500 тысяч рублей
В Воронежской области 72 пары выбрали для свадьбы редкую дату
Под Воронежем отправили в колонию особого режима вора, пойманного главой села
В Воронежской области пьяная драка между соседями закончилась уголовным делом
Воронежские хоккеисты разгромили трех соперников, но стали лишь пятыми в отборе на Спартакиаду
В Воронеже пенсионерка лишилась миллиона после разговора по телефону
В действиях воронежского водителя, который за год попал в 25 ДТП, не нашли мошенничества
Воронежская лыжница взяла золото и три серебра на первенстве ЦФО