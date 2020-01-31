2020-01-31T09:53:32+03:00
Общество

В Воронеже на стройке нашли экземпляр первой советской авиапушки времен ВОВ

Оружие уже не пригодно для производства выстрела, поэтому его передали в музей штаба 20-й армии
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового объединения «Дон» в соцсети.Фото: из группы поискового объединения «Дон» в соцсети.
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В Воронеже во время прокладки труб на улице Антонова-Овсеенко, 38н в котловане на глубине двух метров строители нашли предмет, конструктивно схожий с оружием периода Великой Отечественной войны. На место выехали специалисты поискового отделения «Дон». Оказалось, что рабочие наткнулись на авиационную пушку ШВАК (Шпитального-Владимирова Авиационный Крупнокалиберный).

По словам поисковиков, это первая советская авиационная малокалиберная автоматическая пушка калибра 20 мм. Она нашла широкое применение в советской авиации и устанавливалась на многих типах самолетов.

Сотрудники МЧС и МВД, которые также прибыли на место, выяснили, что из-за значительных повреждений, вызванных деформацией и коррозией, пушка для производства выстрела уже непригодна и не представляет опасности. Поэтому оружие передали в музей штаба 20-й армии.

В настоящее время специалисты занимаются очисткой пушки от ржавчины. Это поможет прочитать номера, по которым удастся проследить судьбу самолета и экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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