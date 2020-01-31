2020-01-31T09:20:26+03:00
Общество

За неделю из-за гололеда пострадал 541 житель Воронежской области

Также были случаи переохлаждения и обморожения
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с 23 по 29 января с травмами различного характера в медучреждения области обратились 2994 человека, из них 2151 – в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Из-за гололеда пострадал 541 местный житель. Как пояснили в ведомстве, большинству пациентов помощь оказали амбулаторно, а госпитализация понадобилась лишь в 12% случаев. Также в области зарегистрировали один случай обморожения и два случая переохлаждений.

Напомним, на прошлой неделе из-за гололеда пострадали 495 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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