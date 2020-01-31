В Воронеже мошенник за 400 тысяч «защитил» банковскую карту пенсионерки

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже мошенники продолжают пользоваться доверчивостью местных жителей. При этом для обмана преступники действуют по одним и тем же схемам. Так, в полицию обратилась 65-летняя женщина. С ее карты украли 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Женщина пояснила, что в тот день ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты пенсионерки происходит списание денег. Лжесотрудник уточнил у владелицы карты, совершала ли она в ближайшее время какие-либо оплаты безналичным способом. После того, как горожанка дала отрицательный ответ, мошенник начал заверять ее в необходимости установки защитных функций. Для этого он попросил всего лишь назвать персональные данные карты, включая ее номер и защитный код. Получив все необходимое, преступник сбросил звонок, а с карты местной жительницы исчезли все накопления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано семь сообщений о мошенничествах, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более двух с половиной миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU