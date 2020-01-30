В Воронеже жильцы дома обнаружили в подъезде окровавленного мужчину

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:04:31+03:00

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В среду, 29 января, в дежурную часть отдела полиции № 4 позвонили жители дома на улице Хользунова. Они рассказали, что в их подъезде лежит окровавленный мужчина.

Полицейские приехали, вызвали скорую, которая отвезла лежавшего человека в больницу. Вскоре стражи порядка установили квартиру, из которой он вышел. Ее хозяин, 27-летний мужчина, судимый за кражи, признался, что выпивал со знакомым, потом поругался с ним и сильно избил. В результате 35-летний воронежец получил закрытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.

- Избившего мужчину рецидивиста отправили в следственный изолятор. Там он будет дожидаться суда. По части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU