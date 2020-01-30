В Воронеже четыре УК погрязли в миллионных долгах

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:53:56+03:00

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Воронежские полицейские отчитались по уголовным делам, возбужденным по нарушениям закона в сфере ЖКХ. Всего в 2019 году их было 16. По ним поставщикам воды, тепла и света был нанесен ущерб на сумму более 66 миллионов рублей.

Можно выделить четыре крупных дела. Все проходят по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». Первое – долги УК, связанных с одиозной фигурой Михаила Палютина, однажды вынудившего жильцов 60 квартир дома № 52 по улице 25 январявыбрасывать свои фекалии на улицу. Скандальный коммунальщик задолжал «Воронежтеплосети», «ТНС-Энерго» и «РВК-Воронеж» 46 миллионов рублей. А когда по приговору эти деньги с него решили взыскать, еще и обматерил судью, за что заплатит еще 100 тысяч рублей. Ему предстоит стать обвиняемым еще на одном процессе в Железнодорожном районном суде. Также разбираются с деятельностью директора УК «Никольское», не заплатившему 3,5 млн. «Воронежтеплосети».

По еще двум крупным делам приговоры уже вынесли. Руководителю одному из ООО, задолжавшему 1,4 миллиона рублей той же многострадальной «Воронежтеплосети», дали два года условно.

И, наконец, директор УК «Боровое», недоплативший 10,6 миллионов «РВК-Воронеж» и 2, 4 млн – «ТНС-Энерго», получил 2,5 года условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU