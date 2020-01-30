В Воронежский области получил условный срок один из начальников «Ростелекома»

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:29:35+03:00

Он незаконно заставлял сотрудников делать строительно-монтажные работы, за что получил взятку в 50 тысяч рублей

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В Борисоглебском городском суде вынесли решение по делу 63-летнего бывшего начальника межрайонного центра технической эксплуатации ПАО «Ростелеком».

По данным следствия, в 2017 и 2018 годах руководитель заставил подчиненных сделать строительно-монтажные работы, которыми подрядились заниматься специалисты ООО «Связь плюс». И по документам им должны были за это заплатить770 тысяч рублей. В итоге за устраивающую фирму работу своими силами начальник получил свою долю – более 50 тысяч рублей.

После того, как махинации раскрыли, в отношении начальника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации». Он лишился работы, а теперь еще и получил условный срок – год. И такой же испытательный период. Если в течение него у бывшего начальника возникнут еще проблемы с соблюдением закона, то мужчина отправится за решетку.

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ИСТОЧНИК KP.RU