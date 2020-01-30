В Воронеже нормальной зимы не будет и в феврале

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:11:25+03:00

Весь февраль снег так и будет чередоваться с дождем. Фото: из архива «КП»

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В Воронежском гидрометцентре дали предварительный прогноз на февраль 2020 года. Для любителей классической русской зимы новости неутешительные.

- Более-менее зимней ожидается лишь будущая неделя, да и то не вся – с 4 по 9 февраля. Ночью ожидается -6…-8 градусов, днем -2…-4. А потом опять пойдут один за одним теплые циклоны с Атлантики, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – По предварительным данным, до конца февраля так и будет небольшой минус чередоваться с плюсовой температурой. Осадков ожидаем примерно на четверть выше нормы – но будет это снег или дождь, сказать трудно. Учитывая, что и март, по прогнозам, будет теплее, чем обычно, можно сказать, что сильных холодов этой зимой уже не будет. Для сельского хозяйства такая погода, наверное, даже и хороша. Вот только реки недополучат воды, которая обыкновенно уходит в них при таянии снега.

Общей тенденции не противоречит и прогноз на ближайшие дни.

В ночь на пятницу, 31 января, юго-западный ветер придет на смену южному и принесет с собой 0 градусов и снег, переходящий в дождь. Такая же картина будет и днем.

Ночью в субботу, 1 февраля, вернется южный ветер. Синоптики ожидают -1 градус и снег. Днем потеплеет до +1. И будет уже скорее дождь, чем снег. Зато днем при +4 уже с уверенностью можно сказать о характере осадков. Понятное дело, польет дождь.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, при нуле градусов снова обещают снег с дождем. Днем потеплеет до +4. И опять дождь.

Юго-западный ветер изменит погоду ночью в понедельник, 3 февраля по сравнению с предыдущими сутками. Но только в сторону увеличения температуры. При +3 градусах ночью и +4-х днем будет продолжать лить дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU