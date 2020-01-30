В Воронежской области плохо с медоборудованием для пострадавших в ДТП

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:20:27+03:00

В Богучарском, Калачеевском и Россошанском районе были случаи, когда на скорые для пострадавших в ДТП не хватало врачей. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Да и бригады врачей, выезжающих на аварии, не до конца укомплектованы

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В региональной прокуратуре проверили, как в области доставляют в больницы пострадавших в ДТП и как их там лечат.

Оказалось, что в хирургическом отделении и в реанимации Калачеевской районной больницы (РБ) не было достаточного количества операционных мониторов, насосов для зондового питания, аппаратов по искусственной вентиляции легких. Не хватала и коек койками. Схожие нарушения обнаружили в Россошанской, Лискинской, Борисоглебской, Богучарской и Бобровской районных больницах.

В Калачеевской РБ еще пострадавшим в ДТП еще и не проводили все положенные по закону обследования.

В отделениях скорой помощи Лискинской, Богучарской и Бобровской РБ в комплектации медицинских укладок не было всех положенных лекарств. В Лискинской – аж девяти.

Кроме того, в больницах Богучарского, Калачеевского, Россошанского районов бригады скорой помощи были недоукомплектованы и потому порой выезжали не в полном составе.

Все эти нарушения сейчас устраняют под контролем прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU