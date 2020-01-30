В Воронеже будут судить борца с коррупцией за взятки на 3,5 миллиона

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:00:56+03:00

Корыстолюбивый борец с коррупцией потерял работу, а теперь может лишиться и свободы. Фото: из архива «КП»

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В четверг, 30 января, прокурор Левобережного района направил в суд уголовное дело в отношении 35-летнего бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

По данным следствия, мужчина воспользовался сведениями о том, что в марте 2019 года назначили налоговую проверку ООО «Автокомплекс АТП №7». Полицейский встретился с директором этого предприятия и заявил, что у него есть хорошие связи с налоговиками да и сам он по службе много что может сделать, чтобы утаить от государственной казны часть денег. Но за это, конечно, ему нужно заплатить. И не поскупиться.

Следователи полагают, что оперуполномоченный запросил 3,5 миллиона рублей. И три из них получил. Погорел, когда в ноябре 2019 года ему отдавали последние 500 тысяч – опера задержали. Вскоре после этого мужчину уволили из полиции.

Теперь уже экс-полицейский будет отвечать перед Левобережным районным судом по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения».

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ИСТОЧНИК KP.RU